Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die vermisste Vanessa Hecklau ist wieder da

Ratzeburg (ots)

Bad Oldesloe/Hamburg

Auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung ging bei der Polizei in Bad Oldesloe am 03.07.2019, gegen 21.25 Uhr, ein Hinweis ein. Hiernach sollte sich Frau Hecklau im Fuhlsbütteler Damm in Hamburg, in der Nähe der dortigen JVA aufhalten. Die Polizei Hamburg konnte Frau Hecklau gegen 23.15 Uhr zwar tatsächlich orientierungslos aber wohlbehalten antreffen. Frau Hecklau wurde anschließend einer Betreuungsperson "übergeben".

Unseren HERZLICHEN DANK an alle Beteiligten für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell