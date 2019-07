Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frau wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung BITTE UM RUNDFUNKDURCHSAGE

Ratzeburg (ots)

Bad Oldesloe

Seit dem 02.07.2019, 10.00 Uhr, wird die 42-jährge Frau Vanessa HECKLAU vermisst. Frau Hecklau ist krank und möglicherweise orientierungslos. Sie ist derzeit in einer Betreuungseinrichtung in Bad Oldesloe wohnhaft. Von dort ist am gestrigen Tage, gegen 10 Uhr, zum Einkaufen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt.

Eine sofort eingeleitete Suche verlief bislang ohne Erfolg.

Frau Hecklau wird wie folgt beschrieben. - Ca. 1,60 m groß - Schlank - Lange, braune Haare, evtl. geflochtener Zopf

- Scheinbares Alter jünger als 40

Bekleidet mit - Einer dunklen Hose (vermutl. Leggins oder Jogginghose) - Einem hellen T-Shirt

Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach Frau Hecklau. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Hecklau bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0 oder den Notruf 110.

Das angehängte Bild von Frau Hecklau darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

