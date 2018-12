POL-ANK: Neuer Termin zur Übergabe und Vorstellung der "Tröste-Teddys" in der Polizeiinspektion Anklam

Heringsdorf (ots) - Polizeivollzugsbeamte haben in vergangenen Einsätzen oftmals festgestellt, dass Kinder in schwierigen Situationen nach Verkehrsunfällen, Straftaten oder in Notlagen überfordert sind. "Tröste-Teddys" können eine gute Hilfe sein, wenn die Realität sie überfordert. Erfahrungen haben gezeigt, dass Teddybären geeignet sind, bei Kindern Einsamkeit zu lindern, Liebe zu schenken und Zuwendung zu geben. Sie können für ein Kind bei der Bewältigung eines drohenden seelischen Traumas wichtig sein. Darüber hinaus können Teddys den Beamten helfen, Zugang zu verängstigten oder verletzten Kindern zu bekommen.

Die Polizeiinspektion Anklam hat mit Unterstützung der Deutschen Teddy-Stiftung einen Weg gefunden, wie Kindern in diesen schwierigen Situationen u. a. geholfen werden kann. Zur Vorstellung dieser Konzeption lädt die Polizeiinspektion Anklam alle interessierten Medienvertreter am Donnerstag, 06.12.2018 um 11:00 Uhr in das Polizeirevier Heringsdorf (Waldbühnenweg 2, 17424 Heringsdorf) ein. Für die Vorbereitung der Veranstaltung bitten wir alle interessierten Medienvertreter um Anmeldung der Teilnahme per E-Mail unter pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de.

