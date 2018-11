POL-ANK: Unbekannte "verewigen" sich im Löcknitzer Stadtgebiet, LK V-G

Anklam (ots) - In den gestrigen Morgen- und Vormittagsstunden wurden insgesamt 11 Sachverhalte im Zusammenhang mit Graffiti im Stadtgebiet Löcknitz zur Anzeige gebracht. Bislang unbekannte Täter "verewigten" sich hierbei insbesondere auf Verteilerkästen der Telekom und des Abwasserzweckverbandes, an Wänden von Wohnhäusern, Garagentüren der hiesigen Sparkasse und an Müllentsorgungscontainern u. a. einer hier ansässigen Kindertagesstätte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zu den Tätern und deren Motivlage kann auf Grund der Schriftzüge "FCH", "FC HANSA" u. ä. nur vermutet werden, dass es sich hierbei um Anhänger des FC Hansa Rostock handelt. Ob diese möglicherweise damit ihren Unmut über das am Freitag verlorengegangene Drittliga-Spiel gegen die Sportfreunde Lotte kundtun wollten, bleibt Spekulation. Strafbar bleibt das Handeln allemal.

