POL-ANK: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wolgast - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Wolgast (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der Makarenkostraße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr der 37-jährige Fahrer mit seine PKW Peugeot rückwärts und stieß gegen einen PKW Opel, welcher durch eine 24-Jährige geführt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch aus Richtung des 37-Jährigen, woraufhin ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von 1,24 Promille ergab. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, welche in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

