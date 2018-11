POL-ANK: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall in Torgelow schwerverletzt, LK V-G

Anklam (ots) - Am heutigen Tag gegen 11:00 Uhr kam es im Stadtgebiet von Torgelow in der Karlsfelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall in dessen Folge die beteiligte 67-jährige Fußgängerin schwerverletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der unfallverursachende 68-jährige Pkw-Fahrer die Karlsfelder Straße in Richtung des dortigen Fußgängerüberwegs und übersah die für ihn geltende Rotschaltung der Ampel und damit die den Übergang passierende Fußgängerin, welche dementsprechend grün hatte. Durch die Kollision mit der Fußgängerin wurde diese gegen einen im Gegenverkehr wartenden Pkw geschleudert und kam nach diesem Aufprall auf der Straße schwerverletzt zum Liegen. Sofort eingesetzte Rettungskräfte verbrachten die Verunfallte zur ärztlichen Versorgung erst ins Klinikum Ueckermünde, in weiterer Folge ins Klinikum Greifswald. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.200,00 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern gegenwärtig an.

