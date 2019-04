Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 11.04.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Bargeld erbeutet ++ Geldbörse entwendet ++ Trunkenheitsfahrt ++

Emden - Bargeld erbeutet

Emden - Ein unbekannter Täter gelangte gestern im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Fregattenweg und entwendete aus diesem eine dreistellige Bargeldsumme. Nachdem Hebelversuche an der Eingangstür und an einem Fenster gescheitert waren, zerstörte der Täter eine Terrassentürscheibe, um in das Haus zu gelangen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Geldbörse entwendet

Weener - Am gestrigen Nachmittag gegen 16:55 Uhr erlangte ein unbekannter Täter eine Geldbörse samt Bargeld, Ausweisdokumenten, persönlichen Karten etc. aus einem VW Golf, der beim Friedhof in der Holthuser Straße geparkt war. Den Zugang zum Innenraum hatte sich der Unbekannte verschafft, indem er eine Fahrzeugscheibe zerstörte. In diesem Zusammenhang flüchtete eine männliche Person auf einem silbernen Damenrad vom Tatort in Richtung Weener. Die Person war mit einer hellen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Ostrhauderfehn - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,39 Promille war gestern Abend gegen 19:15 Uhr ein 64-jähriger Mann aus Apen mit einem PKW samt Anhänger in der Nordstraße unterwegs. Den Promillewert ergab ein Atemalkoholtest, den die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrer durchführten. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

