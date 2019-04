POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Dienstag, 09.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am Dienstag kam es gegen 14:30 Uhr auf der Straße Rajen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw BMW. Ein 20-jähriger Barßeler befuhr mit seinem Pkw BMW den Rajen in Richtung Untenende. Aus Unachtsamkeit geriet er in Höhe der Hausnummer 37 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 49-jährigen Papenburger, welcher mit seinem Lkw den Rajen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Aufprall schleuderte der BMW in den angrenzenden Kanal. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt und konnte sich über das Schiebedach aus seinem Pkw befreien. Der Fahrer des Lkw blieb ebenfalls unverletzt. Die Straße Rajen war während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für eine Stunde komplett gesperrt. Die eingesetzten Kräfte bedanken sich bei den hilfsbereiten und umsichtigen Anwohnern für die Unterstützung.

