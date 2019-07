Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Anhänger abgebrannt

Ratzeburg (ots)

Wentorf bei Hamburg

Am 03.07.2019, gegen 02.30 Uhr, kam es im Südredder (auf Höhe des dortigen Autohauses) in Wentorf bei Hamburg zum Feuer an einem Anhänger. Hierbei handelte es sich um einen Pkw Anhänger mit Hochplane der auf einem seitlichen Parkstreifen abgestellt war. Ein Passant meldete den Brand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte den Vollbrand des Hängers jedoch nicht mehr verhindern. Ein unmittelbar hinter dem Hänger geparkter VW Golf wurde im Frontbereich durch das Feuer beschädigt. An dem Golf konnte die Feuerwehr ein weiteres Ausdehnen der Flammen verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Fahrradfahrer, der sich zur Tatzeit in der Nähe der Brandortes aufgehalten hat. In welchem Zusammenhang der Fahrradfahrer zu dem Feuer steht, ist noch unklar.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Jugendlicher oder junger Erwachsener - Schlank - Ca. 1,75 m groß

Bekleidet mit

- Dunkler Hose - Einem hellgrauen Hoodie ohne besonderen Aufdruck, die Kapuze war eng zugezogen

Der junge Mann war mit einem schwarzglänzenden Mountain- oder Trekkingbike unterwegs.

Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Fahrradfahrer machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 - 727707-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell