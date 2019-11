Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Debstedt + Versuchter Wohnungseinbruch in Hagen

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Debstedt

Am Dienstagabend (05.11.2019) gegen 19 Uhr fuhr ein 20-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Debstedt von der Autobahn (A 27) ab. An der Einmündung zur Landesstraße 120 musste ein vorausfahrender 18-Jähriger aus Drangstedt mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Dieses erkannte der 20-jährige Bremerhavener offenkundig nicht und fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro.

+++++

Versuchter Wohnungseinbruch in Hagen

Am gestrigen Dienstag (05.11.2019) dürfte es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße "Im Grund" in Hagen gekommen sein. Die bisher noch unbekannten Täter versuchten sich mittels Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zutritt in das Einfamilienhaus zu verschaffen. Vermutlich durch die Rückkehr der Hausbewohner gestört, ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706/9480) zu wenden.

