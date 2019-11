Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Ditzingen; Unfallflucht in Gerlingen



Ditzingen-Heimerdingen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitag du Montag trieb ein bislang unbekannter Täter in Ditzingen-Heimerdingen sein Unwesen. In der Weissacher Straße sprühte der Unbekannte mit schwarzer Farbe eine Zahlenkombination an die Fassade eines Grundschulgebäudes und einer gegenüberliegenden Betonwand. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150 2092-0, in Verbindung zu setzen.

Gerlingen: Unfallflucht in der Schillerstraße

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Nissan, der zwischen Sonntag 00.00 Uhr und Montag 06.15 Uhr in der Schillerstraße in Gerlingen abgestellt war. An der Fahrertür entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

