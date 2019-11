Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachmeldung zum Pressebericht PK Bad Harzburg vom 03.11.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Durch einen Spaziergänger wurde eine defekte Scheibe an der rechten Seite des OBI-Markes festgestellt. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass diese mittels eines Pflasterstein eingeworfen wurde. Vermutlich wolllte sich der bislang unbekannte Täter hierdurch Zugang zum Objekt verschaffen. Wer von Samstagabend bis Sonntagvormittag in diesem Bereich etwas wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen.

