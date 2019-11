Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS:PK Seesen: Pressebericht vom 02.11.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Personen- u. Sachschaden

Am Freitag, 01.11.2019, um 18.00 Uhr, befuhr eine 22. jährige Fahrzeugführerin aus Wallmoden mit ihrem PKW die L 496 von Lutter in Rtg. Neuwallmoden. Beim Durchfahren einer Linkskurve kommt die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach Links von der Fahrbahn ab. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 2.200,- Euro. Die Fahrzeugführerin wird hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfall (VEV)

Am 01.11.2019, um 15.55 Uhr, befuhr eine 38. jährige Fahrzeugführerin aus Seesen mit ihrem Fahrzeug die B 243 aus Bornhausen kommend in Rtg. Seesen. In Höhe der Einmündung zur Hochstraße wollte die Fahrzeugführerin nach Links abbiegen, bremste ihr Fahrzeug ab setzte jedoch nicht den erforderlichen Fahrtrichtungsanzeiger nach Links. Ein 33. jähriger Fahrzeugführer aus Seesen, der diesem Fahrzeug mit seinem PKW folgte, erkannte die Absicht abzubiegen zu spät und fuhr auf das vorausfahrende und fast stehende Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro

Verkehrsunfall (VEV)

Am 01.11.2019, um 18.15 Uhr, befuhr ein 19. jähriger Fahrzeugführer aus Lutter mit seinem PKW die L 496, von der B 82 kommend in Rtg. Lutter. Innerhalb einer Rechtskurve kam dieser mit seinem PKW nach Links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro, der Schaden an der Leitplanke wird mit ca. 1500,- Euro beziffert.

- Eisner, PHK -

