Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Samstag, 02. November 2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer

Am Freitag, 01.11.2019, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer die stark abschüssige Straße Zellbach aus Rtg. dem Kronenplatz in Clausthal-Zellerfeld kommend. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Bauhofstraße fuhr der Fahrradfahrer auf das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw auf und stürzte. Der junge Mann wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

i.A. Schulze, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell