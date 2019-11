POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 31.10.2019, ereignete sich gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit dem Seitenspiegel im Vorbeifahren einen Fußgänger, der sich auf dem Gehweg an der Herzog-Wilhelm-Straße in Höhe Haus Nr. 63 befand und in Richtung der Fußgängerzone ging. Der 50jährige Fußgänger wurde am linken Arm getroffen bzw. geprellt. Der Fahrzeugführer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr mit seinem hellblauen Golf weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat zu melden.

