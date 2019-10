Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 31.10.2019

Goslar

Körperverletzung, Beleidigung

Am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 11.15 Uhr, wurde ein 20jähriger Mann aus Seesen von Polizeibeamten in der Kampstraße dabei beobachtet, wie er eine 73jährige Frau grundlos zu Boden stieß. Der stark alkoholisierte Mann wurde daraufhin der Polizeidienststelle zugeführt und beleidigte dort permanent die eingesetzten Beamte. Da er sich auch weiterhin als renitent und uneinsichtig erwies, wurde er zwecks Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam in Goslar verbracht. Es wurden insgesamt drei Strafanzeigen gegen den Mann gefertigt. (som)

Hausfriedensbruch, Widerstand

Am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 23.30 Uhr, weigerte sich ein 42jähriger Mann aus Seesen nach mehrfacher Aufforderung eine Gaststätte an der Lautenthaler Straße zu verlassen. Auch die eingesetzten Polizeibeamte ignorierte der stark alkoholisierte Mann. Vielmehr leistete er beim Verlassen der Kneipe passiven Widerstand und sperrte sich gegen alle Maßnahmen. Die unangenehme Folge für sein Verhalten: Zwei Strafanzeigen und Zuführung zwecks Ausnüchterung in das Gewahrsam nach Goslar. (som)

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

