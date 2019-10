Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.10.2019.

Goslar (ots)

Einbruch in Werkstatthalle.

Liebenburg. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen des Vorhängeschlosses in eine Werkstatthalle in der Grubenstrasse ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Klein- und Akkugeräte. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grubenstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Garagentore beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Sonntagmittag, 12.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 17.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Tore dreier in der Hirschstrasse, zwischen den Nr. 1 und 2, befindlichen Garagen mit Farbe. Dabei entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 03.10.19, 02.00 Uhr, bis Montag, 28.10.19, 17.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand der Tappenstrasse abgestellten VW-Golf mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack an der Fahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten und das Fahrzeug sowie den Briefkasten am Wohngebäude mit einer flüssigen Substanz übergossen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstagvormittag, 11.15 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Wachtelpforte, Höhe Haus Nr. 40, ordnungsgemäß abgestellter silberfarbener VW Polo mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug, laut Aussagen eines Zeugen soll es sich dabei um einen weißen Ford Ka gehandelt haben, bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Aussenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von knapp hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

