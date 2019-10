Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung zu Polizeieinsatz in Heimerode

Goslar (ots)

Liebenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es im Liebenburger Ortsteil Heimerode zu einem Polizeieinsatz. Ein 43-jähriger Mann aus Heimerode hatte seine Ehefrau mit einem Messer bedroht und gleichzeitig angekündigt, alle Personen die er sähe, umzubringen. Da sich der Mann in seinem Haus in Heimerode aufhielt, wurden Spezialkräfte des SEK zum Einsatzort entsandt. Gegen 02:35 Uhr betraten die Polizeibeamten das Haus und wurden durch den Mann mit einer Armbrust bedroht. Den Beamten gelang es, den Heimeröder unverletzt in Gewahrsam zu nehmen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Es wird nachberichtet.

i.A. Holzhausen, POK

