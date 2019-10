Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahren ohne Führerschein

Am Sonntagabend, d. 27.10.2019, 23.15 Uhr, fiel der Funkstreife in Clausthal ein Pkw mit Zulassungskennzeichen für Fulda mit Beleuchtungsmängeln auf. Bei der Verkehrskontrolle konnte der Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus Fulda weder Führerschein, noch Fahrzeugschein vorlegen. Die weiteren Überprüfungen ergaben dann, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Er gab als Begründung für die Fahrt an, sich aber in einer Fahrschulausbildung zu befinden. Der Verfügungsberechtigte des Pkw, ebenfalls wohnhaft in Fulda, gestattete die Fahrt, ohne sich zu vergewissern, dass sein Bekannter einen Führerschein besitzt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Halterduldung, eingeleitet. /Krz.

