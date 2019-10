POL-GS: Polizei Goslar: Pressemitteilung vm 27.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Kradfahrer stürzt wegen Dieselspur

Goslar. Am Freitagnachmittag kam ein 52-jähriger Kradfahrer auf seiner Fahrt im Kurvenbereich B241/K1 bei Ohlhof am Freitagnachmittag zu Fall.

Grund hierfür war Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn, die ein bislang unbekanntes Fahrzeug zuvor dort verloren hatte. Der 52-Jährige blieb unverletzt, an seinem Motorrad entstand aber ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei Goslar ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise nach dem Verursacher unter 05321 339-0 entgegen.

Farbschmierereien auf dem Georgenberg

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, wurden zwischen Mittwoch und Samstag ein Schaufensterkasten sowie ein Plakat auf der Berliner Allee, im Bereich der dortigen Tennisplatzanlage, durch bislang Unbekannten mit Farbe beschmiert.

Zu einer zweiten Farbschmiererei war es zwischen Freitag und Samstag auf der Geheimrat-Ebert-Straße gekommen. Hier hatte ein bislang Unbekannter Zaunpfosten sowie einen Stromkasten beschmiert. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Eingangstür zu einer Bank mit Farbe beschmiert

Goslar. Ein bislang Unbekannter beschmierte von Freitag auf Samstag die Haupteingangstür einer Bankfiliale auf der Rosentorstraße am Eingang der Fußgängerzone. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

Pkw aufgebrochen

Goslar. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Außengelände eines Autohauses an der Langen Wanne zu einem Pkw-Aufbruch. Demnach hatte ein bislang Unbekannter eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen und anschließend u.a. Verkleidungen entwendet. Der Schaden wurde mit über 4.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

Einbruch auf der Bäckerstraße

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am Samstag, zwischen 19 Uhr und Mitternacht zu einem Einbruch in ein Haus auf der Bäckerstraße. Demnach hatte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Unter Mitnahme von Diebesgut hatte sich der Täter unerkannt wieder entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

