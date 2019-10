Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 27.10.2019

Goslar (ots)

Vienenburg :

Einbruch ins Klosterhotel Sonntag, 27.10.2019, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 05.30 Uhr 38690 Vienenburg, Klostergut Wöltingerode Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufbrechen der Eingangstür in das Hotel ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob auch etwa entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Krause, PHK

