Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemiteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße Tatzeit: Mo., 21.10.2019, 07.30 Uhr - Do., 24.10.2019, 07.30 Uhr Bislang unbekannte Täter bewarfen im o.a. Tatzeitraum eine Fensterfront des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, Bereich der Sporthalle, am o.a. Ort. Dadurch wurden drei Glaselemente beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000,-Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall beim Rangieren

Bad Harzburg, OT Westerode, Nicolairing-Neubaugebiet- Freitag, 25.10.2019, gegen 08.10 Uhr Der Fahrzeugführer eines Lkw, Farbe weiß, mit Anhänger stieß beim Rangieren gegen einen Betonstein auf einem Grundstück und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden von 500,-Euro zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar, OT Vienenburg, Stettiner Straße Tatzeit: Do., 20.00 Uhr - Fr., 25.10.2019, 08.45 Uhr Unbekannte Täter beschädigten einen am o.a. Ort geparkten Pkw Toyota. Durch die Täter wurde der Fahrzeuglack an mehreren Stellen das Fahrzeuges durch Zerkratzen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden an dem Pkw von 500,-Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell