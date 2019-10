Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.10.2019

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kradfahrer

Am 26.10.2019, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 18jhriger Seesener mit seinem Krad Yamaha die Kampstr. in Rtg. Waisenhausstr. in Seesen. In Höhe der Waisenhausstr. 24 touchierte er auf Grund einer Unachsamkeit einen linksseitig ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiat im Frontbereich. In Folge des Anstosses an den Pkw kam der Kradfahrer zu Sturz und verletzte sich leicht am linken Handgelenk. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- Euro. Der Kradfahrer wurde vorsorglich mit einem Rtw der Asklepiosklinik Seesen zugeführt.

2. Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum kam es am 25.10. / 26.10.2019, 08:00 Uhr, zu 4 weiteren leichten Verkehrsunfällen beim Einparken am Fahrbahnrand und auf Parkplätzen verschiedener Discounter in Seesen. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.(Ste.)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell