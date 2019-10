Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beute gemacht

Kehl (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des Mittwochmorgens in einem Gebäude in der Schwimmbadstraße Beute gemacht. Wie genau die ungebetenen Besucher zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr in das Anwesen gelangen konnten, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass sie in diesem Zeitraum diverse Schmuckstücke entwendet und hierdurch einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht haben. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 07851 893-200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

