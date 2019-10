Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 25.10.2019

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Do., 24.10.2019, 17.26 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer einer KTM aus Hildesheim die L 515, Hahnenklee i.R. Lautenthal. Ausgangs einer leichten Linkskurve, kurz vor der Ortschaft Lautenthal, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach verlor er die Kontrolle über das Krad und schleuderte quer über die Fahrbahn. Er stieß dann mit einem entgegen kommenden Kleinbus eines 55-jährigen Fahrers aus Peine zusammen. Durch den Anstoß wurde das Motorrad zurück geschleudert, der Fahrer rutschte ca 30 m weiter und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde bei dem Unfall derart schwer verletzt, dass er nach der Erstversorung mit einem Rettungshubschrauber zur Klinik nach Göttingen geflogen wurde. Der Hubschrauber konnte an der Unfallstelle allerdings nicht landen, deshalb wartete er auf dem Schützenplatz in Lautenthal. Ein Notarztwagen brachte den Verletzten dorthin. Auch der Kleinbusfahrer wurde verletzt, er wurde zur Klinik nach Seesen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca 20 000 Euro, sie mussten beide abgeschleppt werden. Die Fahrbahn konnte erst um 19.10 Uhr wieder frei gegeben werden.

Personenkontrolle führt u.a. zur Festnahme und Drogenfund

Am Do., 24.10.2019, 11.00 Uhr, wurden 2 Personen in Langelsheim, Schmiedekamp,kontrolliert. Hierbei wurde bei einem 25-jährigen Langelsheimer Rauschgift aufgefunden, welches beschlagnahmt wurde. Gegen den Langelsheimer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen einen weiteren 26-jährigen Mann aus Osterode bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Osterode. Er wurde festgenommen und dem Gericht in Osterode übergeben.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell