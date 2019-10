Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldund der Polizeistation Braunlage vom 25.10.2019

Zwei Einbruchsdiebstähle aus Pkw

Am 24.10.2019 kam es im Bereich der Polizeistation zu zwei Einbruchsdiebstählen aus Pkw.

In der Zeit zwischen 13:30 und 15:30 Uhr wurde an einem Pkw Ford Focus, Farbe grau mit Kennzeichen aus dem Rhein-Lahn-Kreis (EMS -)die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack mit Inhalt entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit an der B 4 ca. 1 Kilometer unterhalb von Torfhaus auf dem Wanderparkplatz am Ulmer Weg abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

In der Zeit zwischen 16:00 und 16:30 Uhr wurde an einem Pkw Skoda Octavia, Farbe braun, mit Kennzeichen aus Grimma (GRM - ) die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Kofferraum wurden zwei Rucksäcke mit Inhalt entwendet. Der Geasmtschaden beläuft sich hier auf ca. 700 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Wanderparkplatz Dreibrodetal an der L 519, ca. 1 Kilometer vor St. Andreasberg abgestellt.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. PAuls, POK

