Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Wildunfall

Am Mittwoch, d. 23.10.2019, 06.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 242 zwischen Dammhaus und Sonnenberg zu einem Wildunfall. Ein Pkw Opel fuhr auf dieser Strecke von Braunlage in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Ein über die Fahrbahn wechselndes Reh wurde vom Pkw erfasst. Das Reh verendete am Unfallort und den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 3500 EUR. /Krz.

