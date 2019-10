Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 24.10.2019

Goslar (ots)

Diebstahl von Fahrrad / Seesen -Stadt

Am Mittwoch, 23.10.19 zwischen 06:00 - 14:00 wird ein Trekking-Bike Marke Aspect 940(schwarz) am Bahnhof Seesen entwendet. Bislang liegen kleine Täterhinweise vor.

Verkehrsunfall mit Verletzten Personen / Stadt - Seesen

Am Mittwoch gegen 07:40 Uhr kommt es im Einmündungsbereich Frankfurter Strasse / Am Wilhelmsbad zu einem Verkehrsunfall, nachdem der Pkw aus der Strasse Am Wilhelmsbad kommend in die Frankfurter Strasse einbog und hierbei den auf der Frankfurter Strasse fahrenden Pkw nach derzeitigen Stand der Ermittlungen übersehen hatte. Beide beteiligten Insassen wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Straftaten führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

