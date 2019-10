Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presseveröffentlichung zum Tag des Einbruchschutzes

Goslar (ots)

Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 27.10.19

Am Sonntag jährt sich zum achten Mal der Tag des Einbruchschutzes. Nach der Zeitumstellung nutzen die Einbrecher die früher einsetzende Dunkelheit für Ihre Aktivitäten. Nutzen Sie die gewonnene Stunde am Sonntag für eine kostenlose Beratung bei der Polizeiinspektion Goslar, Heinrich-Pieper-Straße 1 in der Zeit von 12.00 - 16.00 Uhr.

In der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erhalten sie anhand von Ausstellungsstücken, Informationsmaterial und fachkundiger Beratung Antworten auf die Fragen, "Ist mein Zuhause sicher?" oder "Bin ich wirkungsvoll geschützt?"

Das Präventionsmaßnahmen Wirkung zeigen und viele Einbrüche durch richtiges Verhalten verhindert werden können, belegen die kontinuierlich steigenden Zahlen der Einbruchversuche. Also die Fälle in denen die Täter unter anderem durch Sicherungsmaßnahmen nicht in das Objekt gelangt sind. Sollten Sie am Sonntag keine Gelegenheit haben, sich individuell beraten zu lassen, finden Sie spezielle Tipps unter www.k-einbruch.de Hier wird Ihnen am Beispiel eines "interaktiven Hauses" gezeigt, wie Sie mögliche Schwachstellen einfach beseitigen können. Weitere Informationen zum Thema Einbruchsicherung finden sie unter www.polizei-beratung.de

