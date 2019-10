Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 22.10.2019

Goslar (ots)

Betrügerische Dachdecker

Am Mo., 21.10.2019, zeigte eine geschädigte Hauseigentümerin aus Lautenthal an, dass ein auswärtiger Dachdeckerbetrieb bei ihr am 17.10.2019, 12.30 Uhr, Arbeiten ausführte und sich im Vorfeld die Arbeiten durch die Herausgabe von Goldschmuck bezahlen ließ. Die Restarbeiten wurden dann nicht mehr ausgeführt. Die Polizei Langelsheim hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. Zeugen der Arbeiten werden gebeten, sich bei der Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-97870 zu melden.

Auffahrunfall im Baustellenbereich B 82

Am Di., 22.10.2019, 08.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Einbecker mit seinem Pkw VW die B 82, Langelsheim i.R. Rhüden. Im Baustellenbereich, vor der Abfahrt Lutter, fuhr er auf den voranfahrenden Sprinter eines 57-jährigen Seeseners auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

