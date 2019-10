POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Gartenhäuschen

In der Zeit zwischen dem 12.10.2019 und dem 14.10.2019, gelangen bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück im Ulmenstieg in Goslar. Hierbei gelangen sie durch das Einschlagen einer Glasscheibe in eine Gartenhütte und entwenden mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möge sich mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Brand eines Müllberges

Bad Harzburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Müllberg in einer offenen Lagerhalle einer Abfallentsorgungsanlage auf der Landstraße bei Bad Harzburg in Brand. Es entstand geringer Schaden am Gebäude in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 21.10.2019, 16:00 Uhr bis Dienstag, 22.10.2019, 16:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford. Der Verkehrsunfall soll sich auf dem Parkplatz in der Bolzenstraße abgespielt haben. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine erforderliche Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei Goslar unter 05321-339-0.

Schafe ausgebrochen

Am Dienstag, gegen 08:35 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich 50 bis 60 Schafe auf der L510 am Ortsausgang Liebenburg in Richtung Salzgitter aufhalten sollen. Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Goslar kann ein Großteil der Tiere in eine vorhandene Umzäunung getrieben werden. Durch einen Verantwortlichen, der kurze Zeit später am Ort eintraf, wird sich um die Instandhaltung der Umzäunung gekümmert.

Diebstahl aus Sporthalle

Am gestrigen Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle in der Wachtelpforte mehrere Bekleidungsstücke, Schmuck und Schlüssel im Gesamtwert von ca. 400 EUR von insgesamt drei Geschädigten. Der Diebstahl wurde durch die drei Sportler erst nach der durchgeführten Trainingseinheit bemerkt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts betragen können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizeibeamte

Erneut reagierte eine 79-jährige Goslarerin richtig. Nach dem Anruf eines "Polizeibeamten" der angab, dass der Name der Frau auf einem Zettel bei festgenommenen Einbrechern gefunden worden sei, habe er nach Bargeld gefragt. Daraufhin wurde das Telefonat von der Goslarerin beendet und die richtige Polizei verständigt. Ein Ermittlungsverfahren gegen eine unbekannte Person wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Danziger Straße, den neben ihm geparkten Pkw Skoda und entfernte sich, ohne dies anzugeben, unerlaubt vom Unfallort. Der Skoda war im Zeitraum von 10:35 Uhr bis 12:00 Uhr am Jürgenohler Marktplatz abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Polizei Goslar Kontakt aufzunehmen.

Ungewöhnliche Einbruchserie

Liebenburg. Seit dem 25.09.2019 treiben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich von Othfresen und Heimerode. Insgesamt kam es inzwischen zu 12 Taten, vielfach Einbruchdiebstähle und Sachbeschädigungen an und in Kleingärten, Lauben und Schuppen. Die Vorgehensweise des Täters ist hierbei teilweise paradox. Maschendrahtzäune werden aufgeschnitten, obwohl ein freier Zugang zum Gartenhäuschen oder zur Laube möglich ist. Vorhängeschlösser werden aufgeknackt. Auffallend ist, dass bei den Diebstählen teilweise geringwertige Gegenstände wie zum Beispiel alte Fahrräder, Mörteleimer, Zangen etc. entwendet werden. Gegenstände von höherem Wert werden am Ort belassen. Für die Eigentümer ist es zusätzlich ein Ärgernis, dass durch das Aufschneiden der Maschendrahtzäune hoher Sachschaden für eine fachgerechte Reparatur entsteht.

Die Polizeistation Liebenburg bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in den Nachtstunden der letzten Wochen auffällige Beobachtungen in Othfresen, Gartenkolonie Wiedstruck/Bahnhofsiedlung und Heimerode gemacht? Zeugen melden sich bitte unter 05346-1028.

