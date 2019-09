Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrraddieb auf frischter Tat gestellt- Eigentümer des Rades gesucht

Bild-Infos

Download

Gifhorn (ots)

Am Sonntagmorgen,gegen 02:00 Uhr, wurde in der Winkler Straße in Gifhorn eine Person angetroffen, die augenscheinlich zuvor 2 Fahrräder entwendet hatte. Bei einem Rad konnte noch das beschädigte Fahrradschloss vorgefunden werden. Nun wird der Eigentümer dieses Rades gesucht. Es handelt sich hierbei um ein grau-blaues Damenrad der Marke Pegasus mit markant braunen Griffen, Reifen und Sattel. Wer ein solches Rad vermisst bzw. Hinweise auf den Eigentümer geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/9800.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell