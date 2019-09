Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autoräder in Leiferde gestohlen

Leiferde (ots)

Leiferde, Hauptstraße 22.09.2019 - 23.09.2019

Vier hochwertige Kompletträder entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Montag von einem Auto in Leiferde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Ein 54-jähriger hatte seinen neuwertigen VW Golf GTI TCR am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf seinem Grundstück an der Hauptstraße, zwischen Badenbütteler Straße und Twegte, abgestellt und das Fehlen der Räder am Montagmorgen gegen 5 Uhr bemerkt.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um mattschwarze 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Speichendesign mit darauf befindlichen Reifen der Größe 235/35 R 19 91 Y XL.

Um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Beute bittet die Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell