Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Scheunenbrand in Wedelheine/ Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Meine (ots)

Meine, OT Wedelheine, Dorfstraße 21.09.2019, 00.30 Uhr

Nachdem eine Scheune in Wedelheine in der Nacht zum vergangenen Samstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, gelang es Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn, in unmittelbarer Nähe des Brandortes einen Mann festzunehmen, der dringend tatverdächtig ist, die Scheune in Brand gesetzt zu haben.

Darüber hinaus gibt es zureichende Anhaltspunkte dafür, dass der 41-jährige aus dem Gifhorner Südkreis für mindestens acht weitere Brandstiftungen in der Samtgemeinde Papenteich verantwortlich sein dürfte. Diese Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Anfang Juni und Mitte September 2019. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um Scheunen, die durch Brandlegungen ganz oder teilweise zerstört worden waren, aber auch das Feuerwehrhaus in Grassel wurde möglicherweise durch den 41-jährigen in Brand gesetzt.

Ob dieser noch für weitere Brandstiftungen in Frage kommt, die sich im fraglichen Zeitraum in der Samtgemeinde ereignet haben, wird derzeit noch geprüft.

Am Sonntag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Gifhorn wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell