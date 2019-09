Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Audi kracht gegen Baum

Müden/Aller (ots)

Müden/Aller, OT Brenneckenbrück, Bundesstraße 188 26.09.2019, 08.15 Uhr

Großes Glück hatte ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 188 westlich von Gifhorn. Er kam mit vergleichsweise leichten Blessuren davon.

Der 29-jährige Hannoveraner war mit seinem Audi in Richtung Gifhorn unterwegs und überholte in Höhe Brenneckenbrück zwei hintereinanderfahrende Lastwagen. Beim Wiedereinscheren geriet er mit seinem Pkw nach rechts in den unbefestigten Seitenraum, streifte dort einen Baum, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, kippte auf die Seite und prallte schließlich mit dem Dach des Audi gegen einen weiteren Baum.

Dem 29-jährigen gelang es anschließend, sich aus eigener Kraft aus dem total demolierten Fahrzeug zu befreien. Vermutlich nur leicht verletzt wurde er vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Gifhorn gebracht. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Bergungsarbeiten musste die B 188 für eine Stunde teilweise voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Rückstaus in beide Fahrtrichtungen.

Da es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, bitte die Polizei in Meinersen um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05372/97850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell