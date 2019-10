POL-VER: Pressemitteilung

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch ins Schützenhaus Kirchlinteln

In der Nacht von Freitag auf Samstag durchtrennten unbekannte Täter einen Maschen-drahtzaun des Schießstandes im Ortsteil Bendingbostel und hebelten dort ein Fenster des Hauptgebäudes des Schützenvereins auf. Die Täter entwendeten den fest montier-ten Tresor samt Inhalt und konnten unerkannt flüchten. Bei Hinweisen kontaktieren Sie bitte die Polizei Verden unter 04231/ 806-0.

Ladendiebstahl unter Mitführen von Taschenmessern

Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, entwendeten zwei Ladendiebe im Penny Etelsen zwei Steppjacken und flüchteten mit einem Pkw. Die Täter konnten durch Achimer Polizeibeamte gestellt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten weiteres Diebesgut aus vorangegangenen Taten sowie zwei griffbereite Taschenmesser in der Kleidung der Täter. Den Tätern droht nun ein Strafverfahren wegen schweren bandenmäßigem Ladendiebstahls.

PK Achim:

Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde ein rückwärtiges Fenster eines leerstehenden Bungalows am Oyterdamm in Oyten aufgehebelt. Die unbekannten Täter gelangten so in das Haus und durchwühlten im Erd- und Obergeschoß diverse Schränke nach Diebesgut. Da die Hauseigentümer bereits nahezu alles aus dem Haus geräumt hatten, konnte durch die Täter kein Diebesgut erlangt werden. Sie konnten unerkannt flüchten. Bei Hinweisen bitte die Polizei Achim unter 04202/996-0 informieren.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, um 18:20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Oyterdamm in Höhe der Autobahnauffahrt Sebaldsbrück A27. Ein 49-jähriger Oytener fuhr in Richtung Oyten, als ein bislang unbekannter Pkw ihn auf der Linksabbiegerspur links überholt. Dabei streifte der unbekannte Pkw das Fahrzeug des 49-Jährigen, so dass ein Schaden an dessen Fahrzeug entstand. Der verursachende Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Oyten weiter. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Achim unter 04202/996-0 informieren.

Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Am Samstag, um 18:10 Uhr, kam es auf der Rothlakerstraße in Richtung Ottersberg zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten zwei Autofahrer ihre Fahrzeuge anhalten. Ein dritter 35-jähriger Opel-Fahrer aus Rotenburg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden 20-jährigen BMW-Fahrer aus Rotenburg auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen auf das Fahrzeug der ersten haltenden 43-jährigen Opel-Fahrerin aus Hollenstedt geschoben. Ein vierter ankommender 21-jähriger Opel-Fahrer aus Vahlde bemerkte die drei bereits stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des vor ihm stehenden 35-Jährigen auf. Bei diesem Unfall verletzte sich der 35-jährige Unfallverursacher leicht, sowie die 43-jährige und der 20-jährige Autofahrer. Es entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden, welcher sich auf insgesamt ca. 15000 Euro beläuft. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kurz danach musste auf der Gegenfahrbahn ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Sottrum sein Fahrzeug abbremsen, da sich Personen des zuvor ereigneten Verkehrsunfalles auf seiner Fahrbahn befanden. Ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger aus Selsingen bemerkte dies zu spät, da er durch den Unfall auf der anderen Fahrbahn abgelenkt war und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Dabei verletzten sich die Mitfahrer des 52-Jährigen leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dieses Unfalles beläuft sich auf insgesamt ca. 10000 Euro.

Ein Rettungswagen war bereits zufällig am Verkehrsunfallort und konnte die leicht verletzten Personen erstversorgen. Zwei leicht verletzte Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheitsfahrt

Ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer aus Achim hatte Sonntagnacht um 00:35 Uhr in der Halleschen Straße drei geparkte Pkw bei dem Versuch auszuparken, beschädigt. Durch Achimer Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass er alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem 50-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde dabei so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 6000 Euro.

BAB-Langwedel:

Ein Liegenbleiber hatte zu viel getankt

Am Samstag, gegen 07:00 Uhr, wurde ein Pannenfahrzeug, VW Golf mit Motorschaden, auf dem Seitenstreifen der A1, Fahrtrichtung Hamburg durch Verkehrsteilnehmer gemel-det. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort zwecks Absicherung des liegengebliebenen Fahr-zeugs, wurde bei der Kontrolle des Fahrzeugführers Alkohol in der Atemluft des 20-jährigen Achimers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Poli-zeiautobahnwache nach Langwedel verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Strafver-fahren wegen Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr.

PK Osterholz:

Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte in Osterholz-Scharmbeck

Am Samstag, den 19.10.2019, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heidkampstraße, in dessen Verlauf eine 70-jährige Osterholzerin beabsichtigte, mit ihrem Opel Meriva nach links in die Kreisstraße 11 abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 74-jährige, entgegenkommende, Osterholzerin in ihrem Toyota Avensis. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel gegen den Ford Transit eines 37-jährigen Bremers geschleudert. Der Toyota wiederum stieß mit dem Ford Focus eines 57-jährigen Osterholzers zusammen. Die 74-Jährige, sowie der 57-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso wie ein, in dem Opel befindlicher, Säugling. Die Kreuzung wurde bis zur Räumung der Unfallstelle voll gesperrt.

