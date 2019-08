Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Kleinkind beim Überqueren der Fahrbahn angefahren und schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Oer-Erkenschwicker mit seinem Mofa ein 4 jähriges Kind an, als es über die Longbentonstraße lief. Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Es wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beim Fahrzeugführer besteht der Verdacht, ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Es gibt Hinweise, dass sein Mofa technisch verändert wurde. Es wurde darum sichergestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von 350 Euro an dem Mofa.

