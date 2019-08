Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Am frühen Donnerstagmorgen (00:19 Uhr) brachen unbekannte Täter einen Selbstbedienungsautomaten an der Flaesheimer Straße auf. Eine Zeugin hatte drei Personen im Bereich des Automaten beobachtet. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte das Fenster zu einem Büro einer Jugendherberge am Stockwieser Damm auf. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf lösten einen Wandtresor aus der Verankerung. Die Einbrecher entkamen mit dem Tresor.

Marl

Am Mittwoch, zwischen 10:00 und 18:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter unberechtigt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Halterner Straße. Den Bewohnern der Wohnung war bei der Rückkehr eine Veränderung am Öffnungszustand der Innentüren aufgefallen. Außerdem hatte ein Paketlieferdienst in der Abwesenheit ein Paket in der Wohnung abgestellt. Angaben dazu, ob etwas entwendet wurde, konnten noch nicht gemacht werden.

