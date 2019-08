POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Weitere Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Kiosk am Stockwieser Damm auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand 500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Zwischen Montagvormittag und Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Jugendtreff an der Straße Am Schlangenholt. Innerhalb des Gebäudes wurden eine weitere Türen aufgehebelt. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand an mehreren Türen Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die Kollegen vom zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

