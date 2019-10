Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen zum Brand

Goslar (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 12.10.2019 zu einem Brand in einem leerstehenden Haus der Kreisstraße zwischen Göttingerode und Harlingerode. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass eine bislang unbekannte, männliche Person in einem dunklen Pkw-Kombi als Zeuge an der Brandörtlichkeit war. Die Person wird gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen. Weiterhin wird gebeten, dass andere Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter 05321-339-0 zu melden.

i.A. Holzhausen, POK

