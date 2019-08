Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Roller entwendet

Wegberg (ots)

Zwischen 18 Uhr am Montag (19. August) und 14 Uhr am Dienstag (20. August) haben unbekannte Täter einen Roller der Marke Benzhou entwendet. Das Zweirad war im Innenhof eines Gebäudes an der Straße An der Kull abgestellt.

