Polizei Essen

POL-E: Essen/Potsdam: Hochwertiger Mercedes gestohlen - Polizei fasst Täter in Potsdam

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney/Potsdam: Am Mittwoch, 2. Oktober, wurde gegen 4.30 Uhr in der Westerwaldstraße ein hochwertiger Mercedes GL 500 gestohlen. Der Eigentümer wurde durch das Motorengeräusch des PS-starken SUVs geweckt und musste zusehen, wie der Dieb mit dem Auto, welches über ein Keyless-Go-System verfügt, in Richtung Meisenburgstraße davonfuhr. Er alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem gestohlenen Auto einleitete. Gegen 9.30 Uhr entdeckten Polizisten aus Brandenburg den gestohlenen Wagen in Potsdam, stoppten ihn und nahmen den 22-jährigen Fahrer und mutmaßlichen Dieb fest. /bw

