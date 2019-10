Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Rettungseinsatz für Krankenwagen und Polizei:

Am Donnerstag, den 24.10.2019, gegen 07.30 Uhr, meldeten sich Zeugen bei der Polizei, weil eine Person auf dem Gehweg in der Breite Straße in Höhe Nr. 10 gestürzt sei. Nach Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst wurde festgestellt, dass gesundheitliche Gründe zu dem Ereignis geführt hatten. Die 54jährige Frau wurde nach einer ersten Versorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

