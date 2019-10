Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2019

Goslar

Ladendiebstahl und Beleidigung

Am Mittwoch, 23.10.2019, gegen 12:00 Uhr, entwendete eine 41-jährige Frau aus Goslar acht Dosen Bier aus den Auslagen eines Geschäfts in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße. Während der Sachverhaltsaufnahme verhält sich die Polizei renitent gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und beleidigt sie fortwährend. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten wird sie dem Gewahrsam der Polizei Goslar zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl

Am Mittwochvormittag begibt sich ein 33-jähriger Mann aus Goslar in das Sekretariat des Krankenhauses in der Kösliner Straße. Hier durchsucht er eine Handtasche, wird aber von Mitarbeitern entdeckt und flüchtet. Während der Flucht kann er von weiteren Mitarbeitern festgehalten werden, wehrt sich jedoch massiv gegen diese und bringt einen 48-jährigen Mitarbeiter zu Boden. Durch die kurze Zeit später hinzugezogene Polizei werden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Falsche Polizeibeamte

Am Mittwoch, 23.10.2019, wurden der Polizei Goslar insgesamt fünf strafbare Handlungen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" mitgeteilt und zur Anzeige gebracht. Die unbekannten Täter versuchten in allen Fällen am Telefon das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen, um so an Informationen über die im Haus gelagerten Vermögenswerte zu gelangen. Hierbei wurde sich als Polizeibeamter ausgegeben und gesagt, dass man Einbrecher festgenommen habe und den Namen der Angerufenen auf einem Zettel gefunden habe. Die Polizei wird Sie nie nach Wertgegenständen ausfragen, schon gar nicht am Telefon. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und wählen die 110. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Zement auf Fahrzeug gegossen

Wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt nun die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf das Grundstück eines 35-jährigen Goslarers in der Straße "Hoher Brink" und überschüttete den dort stehenden Pkw mit Zement. Tatzeitraum soll von Dienstag, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 06:50 Uhr gewesen sein. Ob ein Schaden am Pkw entstanden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Liebenburg. Am Mittwoch, 23.10.2019, gegen 13:37 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann aus Salzgitter in der Barbarastraße in Othfresen mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Als sich der Mann mittels eines Führerscheins der Stadt Salzgitter legitimieren wollte, musste das Dokument zur Einziehung beschlagnahmt werden, da es bereits 2008 vom Salzgitteraner selbst als verloren gemeldet wurde.

Holzhausen, POK

Polizeiinspektion Goslar

