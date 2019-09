Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Burloer Weg/ Quartett mit gestohlenem Roller

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet weitere Zeugen eines Motorrollerdiebstahls in Darfeld, sich zu melden. Ein Zeuge hatte kurz nach dem Diebstahl am Montag (9. September) vier junge Männer beobachtet, die sich an dem Roller zu schaffen machten und diesen schließlich in ein Gebüsch an der Eggeroder Straße schoben.

Gegen 16.15 Uhr war das Kleinkraftrad am Burloer Weg gestohlen worden. Die Täter hatten das Schloss geknackt und den Roller kurzgeschlossen.

Auf dem Geh- und Radweg an der Eggeroder Straße sah der Zeuge kurz darauf die vier Tatverdächtigen, die alle Roller dabei hatten. Sie versuchten offensichtlich, das zuvor gestohlene Gefährt wieder in Gang zu bringen, was ihnen nicht gelang. Dabei beschädigten sie den Roller und schoben ihn schließlich in ein Gebüsch. Dann fuhren die vier davon.

Der Zeuge beschreibt die vier Tatverdächtigen wie folgt: alle ca. 1,80 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt. Alle vier haben auf den Zeugen einen ungepflegten Eindruck gemacht. Einer hat kurzes, rotblondes Haar, eine kräftige Statur und trug ein weißes T-Shirt und Jeans. Die anderen sind eher schlank. Einer aus dem Quartett hat kurzes, dunkles Haar.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

