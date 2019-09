Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Daldruper Straße/ Nachbar vertreibt mutmaßliche Einbrecher

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Montagnachmittag (9. September) gegen 17.10 Uhr wahrscheinlich einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Daldruper Straße in Hiddingsel verhindert. Dem 65-Jährigen waren drei Jugendliche aufgefallen, die den Garten seines Nachbarn betreten hatten. Er folgte dem Trio und sah die Verdächtigen an einem auf Kipp stehenden Fenster des Wintergartens stehen. Er fragte sie, was sie suchen würden. Die drei Jugendlichen entfernten sich nach kurzem Wortwechsel in Richtung Königstraße. Dann stellte der Nachbar fest, dass offensichtlich versucht worden war, das Fenster aufzuhebeln. Er rief die Polizei. Die drei Jugendlichen beschreibt er wie folgt: 14 bis 16 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schwarze Haare, südländisches Aussehen, sie trugen Jeans, Sweatshirts und Turnschuhe. Der Wortführer der drei sprach gebrochen deutsch. Wer Hinweise zu den drei Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

