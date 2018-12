POL-PPTR: Unbekannte Täter brechen in den Morgenstunden des 4.Dezembers in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Trier (ots) - Nach bisherigen Ermittlungen, brachen am Dienstagmorgen in der Zeit von 08:30 - 11:15 Uhr unbekannte Personen in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in der Trier- Süder Eberhardstraße ein. Die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2156 oder 0651/9779-2290.

