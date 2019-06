Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Fenster einer Bäckerei beschädigt; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Fenster einer Bäckerei beschädigt

Die Fenster einer Bäckerei in Georgsheil sind zwischen Sonntag und Montag beschädigt worden. Der bislang unbekannte Täter warf zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 5:50 Uhr, einen Stein in die Fensterfront des Geschäfts an der Emder Straße. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer VW Polo ist in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen offenbar an der Tür hinten links und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 21:40 Uhr, und Sonntag, 3:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Kirchdorfer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

