Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Jugendschutzkontrollen im Bereich des Goslarer Bahnhofs

Goslar (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019, wurden um die Mittagsstunde bis in den Nachmittag hinein Jugendschutzkontrollen in Verbindung mit Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durch die Polizeiinspektion Goslar durchgeführt. Kontrolliert wurde im Bereich des Bahnhofs, des ZOB's und der Bahnunterführungen. Insbesondere durch Hinweise aus der Bevölkerung, dass Jugendliche in diesen Bereichen Betäubungsmittel konsumieren und sogar damit Handel treiben, wurde die Örtlichkeit durch Beamte der Polizei Goslar bestreift. Im genannten Zeitraum wurden einige Personengruppen kontrolliert und durchsucht sowie diverse aufklärende Gespräche mit den kontrollierten Jugendlichen geführt. Im Rahmen der Kontrolle eines 32 -jährigen Goslarers wurde eine größere Menge Marihuana bei ihm aufgefunden. Zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er vorläufig festgenommen und der Dienststelle der Polizei Goslar zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der junge Mann nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Kontrollmaßnahmen werden auch zukünftig fortgesetzt, so Einsatzleiterin Sophia Schulz von der Polizeiinspektion Goslar.

