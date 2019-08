Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr ein 70jähriger Pedelecfahrer aus Düsseldorf in Niederkrüchten die Dilborner Straße aus Richtung Elmpt kommend in Richtung Brüggen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf freier Strecke zu Fall und verletzte sich leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Er trug keinen Fahrradhelm. /UR (930)

